Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 13 июня, ожидается обычная для сезона погода, жарко. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 25-38, в Беэр-Шеве – 19-33, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 18-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-29, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В воскресенье без существенных изменений, температура сохранится в пределах среднесезонной.