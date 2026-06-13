Чемпионат мира по футболу. Американцы разгромили сборную Парагвая

В Калифорнии в матче первого тура чемпионата мира по футолу американцы разгромили сборную Парагвая 4:1.

Первый разгром и первый автогол чемпионата.

Гости, отличающиеся надежной игрой в обороне, провалились. Особенно в первом тайме.

Команда Парагвая нанесли только один точный удар за весь матч.

Сче был открыт на 7-й минуте. Пулишич обыграл двух защитников, ворвался в штрафную и сделал пас Маккенни. Тот прострелил. Дамиан Бобадилья (Сан-Паулу) срезал мяч в свои ворота.

На 28-й минуте был отменен гол хозяев. Балогун был в офсайде. Через 3 минуты Пулишич прострелил. Фоларин Балогун (Монако) оказался один и отправил мяч в дальний нижний угол 2:0.

На 38-й минуте после углового опасно бил Крис Ричардс. Немного неточно. На 44-й минуте опасно пробил Тилльман. Вратарь мяч парировал. На пятой минуте, добавленной к первому тайму Тилльман сделал передачу в штрафную. Балогун обыграл двух защитников и отправил мяч в "девятку" 3:0.

Первая опасная атака гостей стала голевой. На 73-й минуте Альмирон сделал передачу в штрафную. Маурисио (Палмейрас) пробил в нижний угол 3:1.

На 75-й минуте Тилльман метров с 10 пробил прямо во вратаря парагвайцев. Через 3 минуты Тимоти Веа ворвался в штрафную и нанес удар в дальний нижний угол. Хиль мяч отбил.

На восьмой минуте компенсированного времени Джованн Рейна (Боруссия Менхенгладбах) ворвался в штрафную и нанес удар в дальний угол 4:1.