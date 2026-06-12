Чемпионат мира по футболу. Боснийцы и канадцы сыграли вничью

В Торонто состоялся матч первого тура чемпионата мира по футболу Канада - Босния и Герцеговина. Ничья 1:1.

В предыдущих двух чемпионатах мира канадцы не одерживали побед.

Эдин Джеко остался у боснийцев в запасе.

Первый опасный момент создали гости на 4-й минуте. Мемич с 12 метров пробил выше.

На 11-й минуте Аластер Джонстон сырал очень грубо. Но удалить игрока хозяев в начале матча арбитр не решился. Только желтая карточка.

На 18-й минуте могли отличиться хозяева. Бьюкенен навесил. Мяч от защитника отскочил к Джонатану Дэвиду, который метров с 10 пробил точно во вратаря.

Боснийцы вышли вперед на 21-й минуте после подачи углового (стандарты в исполнении "драконов" очень опасны). Колашинац сбросил мяч во вратарскую. Йово Лукич (Университатя Клуж) головой отправил мяч в сетку 0:1. Это его первый гол в матчах за сборную.

Канадцы до перерыва упустили несколько голевых возможностей. На 33-й минуте Олувасейи переиграл защитника, но метров с 12 пробил выше.

В первом тайме счет по точным ударам 2:1 в пользу гостей. При этом значительное территориальное преимущество у канадцев.

На 53-й минуте канадцы едва не отыгрались. Ларея пробил. Мяч задел защитника и попал в перекладину.

В ответной атаке могли забить гости. Демирович вышел один на один. Вратарь ногой парировал мяч на угловой.

На 67-й минуте канадцы едва не отыгрались. Дэвид нанес удар головой. защитник вынес мяч с линии ворот. На 78-й минут е Кайл Ларин (Саутгемптон) принял мяч в штрафной. развернулся и отправил мяч в нижний угол 1:1.

В конце матча гости слишком плотно "прижались к своим воротам", за что и были наказаны.

В конце матча получил травму один из лидеров боснийцев Сеад Колашинац.