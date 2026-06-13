CENTCOM: Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива

12 июня Центральное командование армией США (CENTCOM) сообщило, что Иран запустил несколько беспилотников, пытаясь поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив.

"Иран запустил несколько ударных беспилотников в попытке атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все беспилотники за последние несколько часов, и движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым", – сообщает CENTCOM на X.