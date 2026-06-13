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Ближний Восток

CENTCOM: Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива

Иран
Centcom
Война с Ираном
время публикации: 13 июня 2026 г., 06:33 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 06:40
CENTCOM: Иран запустил беспилотники в сторону Ормузского пролива
Wikipedia.org. Фото: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

12 июня Центральное командование армией США (CENTCOM) сообщило, что Иран запустил несколько беспилотников, пытаясь поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив.

"Иран запустил несколько ударных беспилотников в попытке атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все беспилотники за последние несколько часов, и движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым", – сообщает CENTCOM на X.

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