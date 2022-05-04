"Сохнут": в церемонии памяти жертв войн и терактов приняли участие семьи, спасенные из Украины

Вот уже много лет в День Памяти павших Еврейское агентство ("Сохнут") проводит церемонию, посвященную евреям диаспоры, погибшим в результате террористических атак и антисемитизма за пределами Израиля. Церемония проходит на площади, возле иерусалимской штаб-квартиры "Сохнута", факел в память о жертвах террора зажигают глава "Сохнута" и представитель семей погибших.

В этом году в церемонии приняли участие недавно спасенные из Украины семьи, чьи близкие служили солдатами-одиночками в ЦАХАЛ и погибли во время прохождения службы. Семьи погибших из Украины возложили венок и зажгли мемориальный факел вместе с председателем Всемирной сионистской организации и исполняющим обязанности главы Еврейского агентства Яаковом Хагоэлем.

Церемония на площади Еврейского агентства была посвящена памяти 200 евреев, погибших с момента создания государства в результате террористических актов и антисемитских атак за пределами Израиля. Имена жертв выгравированы на мемориальной стеле, которую установили на площади во время церемонии.

Эдуард Герман, брат погибшего солдата Игаля Германа, был спасен из Харькова вместе с женой Еленой и тремя детьми. Игаль репатриировался в 1998 году в возрасте 18 лет, оставив всю свою семью в Украине. Игаль, солдат-одиночка, мобилизовавшийся в артиллерийскую дивизию, погиб во время прохождения военной службы в 2001 году.

Герман Рожков, отец погибшего солдата, был спасен из Киева. Его сын Герман в одиночку репатриировался из Украины в 1995 году в возрасте 18 лет. Он служил в бригаде "Нахаль" и пал в бою с террористами возле кибуца Ханита в 2002 году.

Выступая на церемонии Эдуард Герман сказал: "Мой брат Игаль всегда мечтал репатриироваться в Израиль, который считал своим домом и домом всех евреев. Он реализовал свою мечту в возрасте 17,5 лет по программе Еврейского агентства. Игаль был гордым израильтянином и гордым евреем. Сегодня, в день траура и памяти, наша семья находится здесь, в Израиле, и мы – граждане страны, которые вместе со всеми отдают дань уважения павшим, пожертвовавших ради государства своей жизнью".

Яаков Хагоэль: "Молодые парни, репатриировавшиеся в Израиль и павшие во время службы в ЦАХАЛе, являются символом союза еврейского народа и государства Израиль."

Церемония была организована Еврейским агентством при участии Всемирной Сионистской организации, Еврейского национального фонда "Керен а-Йесод", Еврейских федераций Северной Америки (JFNA) и фонда "Магбит Канада ". В ней приняли участие председатель Всемирной сионистской организации и исполняющий обязанности председателя Еврейского агентства Яаков Хагоэль; председатель ЕНФ Авраам Дувдевани; председатель фонда "Керен а-Йесод" Сэм Грундвер; генеральный директора JFNA в Израиле Бекки Каспи, и другие высокопоставленные сотрудники Сохнута и международных еврейских организаций.

Давид Шехтер

Пресс-секретарь Еврейского агентства