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NEWSru.co.il :: В Израиле5 апреля 2021 г., 19:32

Партия "Тиква Хадаша" никого не рекомендовала президенту

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Партия "Тиква Хадаша" никого не рекомендовала президенту

В понедельник, 5 апреля, на встрече с президентом Реувеном Ривлиным представители партии "Тиква Хадаша" под руководством Гидеона Саара не порекомендовали ему ни одного из политиков, а предложили попытаться убедить Яира Лапида и Нафтали Беннета создать совместное правительство.

"В создавшейся ситуации мы не можем порекомендовать кого-либо. Мы рекомендуем вызвать Лапида и Беннета и убедить их создать совместное правительство. Мы обязуемся принять любое соглашение, к которому они придут", - заявила Ифат Шаша-Битон. Вместе с ней на встрече присутствовали Зеэв Элькин и Йоаз Гендель.

Президент дал понять, что он не собирается выступать посредником на переговорах между Лапидом и Беннетом. И если партия Саара отказывается кого-либо порекомендовать, мандант на формирование правительства получит Биньямин Нетаниягу, как получивший наибольшее количество рекомендаций. "Если Беннет и Лапид придут соглашению, они могут прийти ко мне и сообщить об этом. Тогда я окажусь перед непростой дилеммой", - сказал Ривлин.


После окончания встречи с президентом Ифат Шаша-Битон, Зеэв Элькин и Йоаз Гендель не покинули его резиденцию. Согласно сообщениям в СМИ, они продолжают обсуждать возможность отозвать предыдущую рекомендацию и все же назвать политика, которому президент должен доверить формирование правительства.

Представители Объединенного списка под руководством Аймана Уды, приглашенные к президенту следом за "Тиква Хадаша", также не рекомендовали ни одного из политиков.

До конца дня президенту сообщит о своей рекомендации партия РААМ.

В настоящее время у премьер-министра Биньямина Нетаниягу - 52 рекомендации ("Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит"), у Яира Лапида – 45 ("Еш Атид", "Кахоль Лаван", "Авода" и НДИ), у Нафтали Беннета – 7 ("Ямина").

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