Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не полетит в США на следующей неделе, поскольку, по всей видимости, церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом будет отложена до конца месяца, сообщила канцелярия главы правительства.

Информация была опубликована журналистами Амитом Сегалем и Итамаром Айхнером, и подтверждена офисом Нетаниягу.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует вылететь в США в конце этой или в начале следующей недели.