Нетаниягу не полетит в США на следующей неделе
время публикации: 16 июля 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 11:50
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не полетит в США на следующей неделе, поскольку, по всей видимости, церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом будет отложена до конца месяца, сообщила канцелярия главы правительства.
Информация была опубликована журналистами Амитом Сегалем и Итамаром Айхнером, и подтверждена офисом Нетаниягу.
Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует вылететь в США в конце этой или в начале следующей недели.