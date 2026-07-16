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Израиль

Нетаниягу не полетит в США на следующей неделе

США
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 июля 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 11:50
Нетаниягу не полетит в США на следующей неделе
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не полетит в США на следующей неделе, поскольку, по всей видимости, церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом будет отложена до конца месяца, сообщила канцелярия главы правительства.

Информация была опубликована журналистами Амитом Сегалем и Итамаром Айхнером, и подтверждена офисом Нетаниягу.

Ранее сообщалось, что Нетаниягу планирует вылететь в США в конце этой или в начале следующей недели.

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