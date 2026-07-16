Отец, признанный виновным в сексуальных преступлениях против дочерей, осужден на 18 лет тюрьмы

Иерусалимский окружной суд приговорил отца к 18 годам лишения свободы, признав его виновным в совершении сексуальных преступлений против трех своих несовершеннолетних дочерей в течение примерно десяти лет.

Ему также был назначен условный срок и предписано выплатить компенсацию жертвам преступлений в общей сумме 240 тысяч шекелей.

Согласно приговору, подсудимый совершал непристойные действия в отношении трех своих дочерей в течение многих лет, начиная с того момента, когда им было 7, 9 и 10 лет.

В ходе слушаний прокуратура отметила, что подсудимый не признал свою вину, решил довести судебное разбирательство до конца и не избавил жертв преступления от необходимости давать показания против него в суде.