x
16 июля 2026
|
последняя новость: 11:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 июля 2026
|
16 июля 2026
|
последняя новость: 11:59
16 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кир Стармер отправляется в Киев – с последним визитом на посту премьер-министра

Украина
Великобритания
Война в Украине
время публикации: 16 июля 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 11:31
Кир Стармер отправляется в Киев – с последним визитом на посту премьер-министра
Stefan Rousseau/Pool Photo via AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, один из наиболее дружественных Украине лидеров европейских государств, прибудет 16 июля в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. В ближайшее время он покидает свой пост, это его последний визит в украинскую столицу в нынешнем качестве.

"Стойкость украинского народа в условиях полномасштабного российского вторжения обеспечила безопасность Европы. Когда я занял пост премьер-министра, я знал, что просто поддерживать Украину недостаточно, нужно помочь ей заложить основы для долгосрочной безопасности и успеха", – сообщил он.

Отражением этой позиции стал договор о партнерстве, подписанный двумя странами 16 января 2025 года и рассчитанный на 100 лет. Он затрагивает как оборонное, так и экономическое сотрудничество.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2026

Макрон наградил Стармера орденом Почетного легиона
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2026

Саммит в Лондоне: Зеленский и европейские лидеры выдвинули условия урегулирования