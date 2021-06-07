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NEWSru.co.il :: В Израиле7 июня 2021 г., 11:16

Полиция: дату и место проведения "Марша с флагами" определит правительство

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Полиция: дату и место проведения "Марша с флагами" определит правительство

Утром в понедельник, 7 июня, проходит заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, на котором обсуждаются предостережения главы ШАБАКа, а также проведение "Марша с флагами" в Иерусалиме.

В заседании участвуют представители Совета по национальной безопасности, полиции, ШАБАКа и министерства юстиции.

В ходе заседания представители ШАБАКа заявили, что подстрекательство к насилию в социальных сетях, о котором заявлял Надав Аргаман, звучит с разных сторон.


По словам присутствовавшего на заседании представителя полиции Израиля, генинспектор полиции сообщил, что место и время проведения "Марша с флагами" будет назначено после обсуждения этого мероприятия в правительстве. Ранее сообщалось, что полиция дала принципиальное разрешение на проведение марша, однако рекомендовала либо изменить маршрут таким образом, чтобы он не проходил через мусульманский квартал Старого города Иерусалима, либо же изменить дату проведения мероприятия.

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Орна Барбивай назначила чрезвычайное заседание комиссии после того, как глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман обратился к израильтянам с призывом не допускать подстрекательства и проявлений нетерпимости в социальных сетях.

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