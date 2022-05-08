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NEWSru.co.il :: В Израиле8 мая 2022 г., 11:52

Беннет: "Мы в начале нового этапа борьбы с террором"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Премьер-министр Нафтали Беннет, открывая еженедельное заседание правительства, прокомментировал задержание террористов, убивших троих израильтян в Эльаде.


"Мы говорили что настигнем террористов и сделали это. Сегодня утром полицейские вместе с бойцами ШАБАКа и солдатами ЦАХАЛа задержали террористов. Эти люди, чьи мозги были пропитаны ненавистью, с непостижимой жестокостью убивали других топорами, а сами жалко прятались и были пойманы возле каньона в том районе", - сказал Беннет.

"Мы в начале нового этапа борьбы с террором. Больше никто не сможет подстрекать, а затем отправляться на отдых, бросать спичку и убегать. Наша главная задача - обеспечить безопасность гражданам Израиля", - добавил премьер-министр.

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