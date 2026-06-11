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Экономика

Глава управления аэропортов: каждый четвертый летний рейс будет отменен

Авиация
время публикации: 11 июня 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 15:47
Глава управления аэропортов: каждый четвертый летний рейс будет отменен
Moshe Shai/FLASH90

Генеральный директор Управления аэропортов Израиля Шарон Кедми заявил в интервью порталу ynet, что если в ближайшие дни не будет найдено решение проблемы с нехваткой стояночных мест в аэропорту Бен-Гурион, авиакомпаниям придется начать отменять рейсы, запланированные на лето и осенние праздники.

По словам Кедми, десятки американских транспортных самолетов, занимающих парковочные места в Бен-Гурионе и аэропорту Рамон, могут привести к ситуации, когда "каждый четвертый пассажир получит уведомление об отмене".

По словам Кедми, до 16 июня авиакомпаниям должно быть направлено уведомление о необходимости подготовиться к отмене части рейсов, запланированных на лето и праздники месяца Тишрей. Кедми оценил, что при отсутствии решения будет отменено около 2,4 миллиона авиабилетов.

Экономика
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