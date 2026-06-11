Трамп анонсировал новый удар по Ирану и захват острова Харг
время публикации: 11 июня 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 15:29
Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором сообщил о намерении США продолжить в ночь на пятницу, 12 июня, удары по иранским военным объектам.
"Соединенные Штаты нанесут ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ удар по Ирану СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (Чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, противовоздушная оборона и все другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала УНИЧТОЖЕНЫ!)", - говорится в публикации.
Трамп также добавил, что "в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, точно так же, как мы сделали с Венесуэлой, к выгоде и Венесуэлы и Соединенных Штатов Америки".
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