x
11 июня 2026
|
последняя новость: 16:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 16:03
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп анонсировал новый удар по Ирану и захват острова Харг

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 11 июня 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 15:29
Трамп анонсировал новый удар по Ирану и захват острова Харг
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в социальной сети Truth, в котором сообщил о намерении США продолжить в ночь на пятницу, 12 июня, удары по иранским военным объектам.

"Соединенные Штаты нанесут ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ удар по Ирану СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (Чьи военно-морские силы, военно-воздушные силы, радары, противовоздушная оборона и все другие виды обороны вместе с большей частью их наступательного потенциала УНИЧТОЖЕНЫ!)", - говорится в публикации.

Трамп также добавил, что "в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы захватим остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, точно так же, как мы сделали с Венесуэлой, к выгоде и Венесуэлы и Соединенных Штатов Америки".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июня 2026

МИД Ирана: "Прекращение огня утратило смысл"