Взрыв в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие

В жилом доме еврейского квартала Старого города в Иерусалиме взорвался газовый баллон. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о двух пострадавших – женщине и мужчине. Состояние женщины тяжелое, мужчины – средней тяжести.

На месте работают пожарные и сотрудники спасательных служб.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.