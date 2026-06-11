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Израиль

Взрыв в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие

Полиция
Иерусалим
Пожары
время публикации: 11 июня 2026 г., 16:03 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 16:03
Взрыв в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие
Flash90. Фото: У.Ленц

В жилом доме еврейского квартала Старого города в Иерусалиме взорвался газовый баллон. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о двух пострадавших – женщине и мужчине. Состояние женщины тяжелое, мужчины – средней тяжести.

На месте работают пожарные и сотрудники спасательных служб.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

Израиль
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