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Израиль

Продлен арест тель-авивца, фотографировавшего женщин в примерочных торгового центра

время публикации: 11 июня 2026 г., 16:23 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 16:31
Продлен арест тель-авивца, фотографировавшего женщин в примерочных торгового центра
Пресс-служба полиции Израиля

Суд продлил на пять дней арест 25-летнего жителя Тель-Авива Гура Леви, задержанного по подозрению в скрытой съемке девушек в примерочных торгового центра TLV. Он был задержан 10 июня в своей квартире на Флорентине.

9 июня полиция опубликовала фотографию подозреваемого и попросила помощи общественности в установлении его личности. После публикации фотографии против мужчины с фотографии была подана жалоба об изнасиловании.

Представитель полиции на слушаниях в суде сообщил, что Леви не отрицает свою причастность к "инцидентам в примерочных", но категорически отрицает, что фотографировал женщин, когда они переодевались.

Израиль
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