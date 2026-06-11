Продлен арест тель-авивца, фотографировавшего женщин в примерочных торгового центра

Суд продлил на пять дней арест 25-летнего жителя Тель-Авива Гура Леви, задержанного по подозрению в скрытой съемке девушек в примерочных торгового центра TLV. Он был задержан 10 июня в своей квартире на Флорентине.

9 июня полиция опубликовала фотографию подозреваемого и попросила помощи общественности в установлении его личности. После публикации фотографии против мужчины с фотографии была подана жалоба об изнасиловании.

Представитель полиции на слушаниях в суде сообщил, что Леви не отрицает свою причастность к "инцидентам в примерочных", но категорически отрицает, что фотографировал женщин, когда они переодевались.