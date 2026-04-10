БАГАЦ отказал прокуратуре в отмене обсуждения ограничений для святых мест за неактуальностью

Высший суд справедливости провел в пятницу, 10 апреля, принципиальное слушание о балансе между безопасностью молящихся и основными правами на свободу вероисповедания и отправления культа.

Адвокат Ави Миликовски, представляющий государство от имени отдела БАГАЦа Государственной прокуратуры, подал ходатайство о полном прекращении производства по петиции о выработке политики открытия Стены Плача в военное время. Ходатайство обосновывалось тем, что рекомендации Командования тылом изменились и в настоящее время ограничений на доступ к Стене Плача нет.

Однако БАГАЦ отказался прекращать производство. Председатель суда Ицхак Амит подчеркнул важность рассматриваемого вопроса, поскольку режим чрезвычайного положения в тылу, способный повлечь закрытие святых мест и ограничение права на демонстрации и протесты, может повториться уже в ближайшее время.