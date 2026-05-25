Суд продлил арест подозреваемых в причастности к убийству Иману Биньямина Залки

Окружной суд Центрального округа принял позицию прокуратуры и распорядился о продлении срока содержания под стражей 16 подозреваемых в причастности к убийству Иману Биньямина Залки в Петах-Тикве. Они останутся под арестом до последующего решения.

Около двух недель назад прокуратура подала обвинительные заключения по делу об убийстве Иману Залки.

Главный подозреваемый, запечатленный на видео в момент нанесения ножевого удара, обвиняется в убийстве по безразличию – менее тяжкой квалификации по сравнению с другими вариантами обвинения в убийстве, которые рассматривались прокуратурой. Еще 15 несовершеннолетних обвиняются в причинении тяжкого вреда с отягчающим намерением, трое из них также обвиняются в воспрепятствовании правосудию.

Родные убитого резко критикуют прокуратуру, утверждая, что нападение было заранее спланировано, отмечает "Кан": по словам брата и сестры Залки, на видеозаписях видно, как участники конфликта угрожали ему, ждали его после закрытия пиццерии и пришли подготовленными.

Накануне полиция объявила, что завершила расследование убийства Биньямина Иману Залки. По данным полиции, в ходе расследования были задержаны 19 несовершеннолетних жителей района Шарон по подозрению в причастности к массовой драке, приведшей к убийству. Часть подозреваемых, как утверждает полиция, пытались скрыться. Также были задержаны дополнительные фигуранты по подозрению в содействии и воспрепятствовании расследованию.

Напомним, 22 апреля во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось. Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления. Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.