Дрон-камикадзе попал в дом в Метуле, МИД опубликовал видео попадания
Ударный беспилотник, запущенный боевиками "Хизбаллы" с юга Ливана, попал в жилой дом в Метуле, причинив существенный ущерб. Находившийся рядом человек получил тяжелый нервный шок, ему потребовалась помощь медиков.
С утра понедельника террористы неоднократно атаковали действующие на юге Ливана израильские подразделения ракетами и заминированными БПЛА, параллельно с этим осуществлялись запуски по населенным пунктам севера Израиля.
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеозапись попадания заминированного беспилотника в жилой дом на официальной странице ведомства в социальной сети Х.
Another Israeli civilian home in the town of Metulla was hit by an explosive drone fired by Hezbollah.
Hezbollah is continuously violating the ceasefire launching rockets and drone at families and civilian communities. pic.twitter.com/r66rvkZieS— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 25, 2026