Дрон-камикадзе попал в дом в Метуле, МИД опубликовал видео попадания

Ударный беспилотник, запущенный боевиками "Хизбаллы" с юга Ливана, попал в жилой дом в Метуле, причинив существенный ущерб. Находившийся рядом человек получил тяжелый нервный шок, ему потребовалась помощь медиков.

С утра понедельника террористы неоднократно атаковали действующие на юге Ливана израильские подразделения ракетами и заминированными БПЛА, параллельно с этим осуществлялись запуски по населенным пунктам севера Израиля.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало видеозапись попадания заминированного беспилотника в жилой дом на официальной странице ведомства в социальной сети Х.