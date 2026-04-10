x
10 апреля 2026
|
последняя новость: 14:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии подразделения "Насер" в "Хизбалле"

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 апреля 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 13:29
В рамках усилий по срыву ракетных обстрелов и подавлению огневых возможностей шиитской террористической организации "Хизбалла" ЦАХАЛ к настоящему времени атаковал и уничтожил более 200 ракетных пусковых установок на 1300 пусковых стволов.

Ранее на этой неделе был ликвидирован Али Камаль Абар аль-Хасан, который отвечал за артиллерию в подразделении "Насер" террористической организации "Хизбалла".

Ликвидированы также более 250 боевиков артиллерийских сил "Хизбаллы", в том числе 15 командиров на различных участках.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2026

917-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии