ЦАХАЛ ликвидировал командира артиллерии подразделения "Насер" в "Хизбалле"

В рамках усилий по срыву ракетных обстрелов и подавлению огневых возможностей шиитской террористической организации "Хизбалла" ЦАХАЛ к настоящему времени атаковал и уничтожил более 200 ракетных пусковых установок на 1300 пусковых стволов.

Ранее на этой неделе был ликвидирован Али Камаль Абар аль-Хасан, который отвечал за артиллерию в подразделении "Насер" террористической организации "Хизбалла".

Ликвидированы также более 250 боевиков артиллерийских сил "Хизбаллы", в том числе 15 командиров на различных участках.