67% читателей Newsru.co.il: Трамп должен был дать приказ атаковать Иран. Итоги опроса

На сайте Newsru.co.il завершен опрос по теме "Перемирие с Ираном: за и против, успехи и угрозы". В опросе, который проводился в течение одних суток, 9-10 апреля, приняли участие 3267 респондентов, ответивших на 22 вопроса. 89% участников опроса в настоящее время живут в Израиле, 3% – в США.

ИТОГИ ОПРОСА

44% опрошенных заявили, что не рады тому, что после 39 дней войны было объявлено двухнедельное прекращение огня с Ираном (среди живущих в США таких 51%). 28% рады перемирию. 28% затруднились с однозначным ответом.

При этом 46% одобряют решение правительства Израиля поддержать двухнедельное перемирие, объявленное США. И только 25% – не одобряют.

41% полагают, что двухнедельное перемирие может перерасти в более долгосрочное соглашение. 27% считают, что это исключено.

46% считают, что цели войны Израиля против иранского режима не были достигнуты. 42% считают, что цели войны были достигнуты частично. И только 10% полагают, что цели войны Израиля против иранского режима были в основном достигнуты.

Вопрос: "Как вы считаете, какое решение должен был принять Трамп 7 апреля 2026 года по войне с Ираном?" Две трети наших читателей (67%) выбрали ответ: "Дать приказ о нанесении мощных ударов по всей инфраструктуре Ирана". 19% ответили: "Объявить о перемирии на некоторый период". 5% выбрали ответ: "Объявить о полном прекращении войны".

39% опрошенных уверены, что Иран не будет соблюдать условия двухнедельного перемирия; 38% выбрали ответ "будет соблюдать лишь частично" (этот прогноз уже оправдался, вечером 9 апреля из Ирана ракетами и беспилотниками

были атакованы цели в Кувейте). Только 14% считают, что Иран в полной мере будет соблюдать условия двухнедельного перемирия.

Вопрос: "Считаете ли вы, что проблема иранской угрозы решена, и Израилю не придется вновь воевать с Ираном?" 49% выбрали ответ: "Считаю, что проблема решена частично, угроза снижена, но воевать еще придется". 27% ответили: "Считаю, что проблема не решена, угроза на том же уровне, придется еще воевать". 20% выбрали ответ: "Считаю, что проблема усугубилась, угроза возросла, будущая война может стать катастрофой". 3% ответили: "Считаю, что, несмотря на иранскую угрозу, воевать с Ираном не следует". Менее 1% выбрали вариант ответа: "Считаю, что проблема решена, угрозы больше нет, воевать не придется".

В Тегеране объявили о победе в войне. "Насколько оправданно подобное заявление, на ваш взгляд?" – спросили мы наших читателей. 45% ответили: "В каком-то смысле оправданно". 42% выбрали ответ: "Совершенно не оправданно". 10% полагают, что такое заявление "полностью оправданно".

Есть публикации о том, что решение о перемирии с Ираном принималось без участия Израиля. "Если это так, как вы к этому относитесь?" – спросили мы читателей. 49% заявили о своем негативном отношении, 2% – о позитивном. 43% выбрали ответ: "Полагаю, что администрация США консультировалась с правительством Израиля".

Вопрос: "Какая страна (страны), по вашему мнению, в наибольшей степени выиграла в этом раунде военного противостояния?" (можно было выбрать больше одного варианта) 44% полагают, что более прочих от этой войны выиграла Россия (рост цен на нефть, отвлечение внимания от войны в Украине и пр.) 35% назвали Китай, 33% – Израиль, 26% – США, 26% – Иран, 8% – арабские страны Персидского залива.

Вопрос: "Какая страна (страны), по вашему мнению, понесла наибольший ущерб в этом раунде военного противостояния?" (можно было выбрать больше одного варианта) 65% ответили: Иран. 43% – арабские страны Персидского залива, 33% – Израиль, 12% – США, 7% – Россия, 7% – Китай.

Читателям было предложено назвать основные результаты этого раунда войны с иранским режимом. Чаще прочих назывались следующие результаты: 1) ликвидация части политического и военного руководства Ирана – 74%, 2) демонстрация Ираном способности блокировать Ормузский пролив – 57%, 3) серьезный ущерб ракетным силам Ирана – 55%, 4) отказ стран NATO участвовать в войне и кризис этой организации – 49%, 5) ослабление власти аятолл и усиление роли КСИР в Иране – 47%, 6) усиление конфликта между США и странами Европы – 45%, 7) скачок цен на нефть и топливо – 43%, 8) серьезный ущерб структурам и возможностям КСИР – 42%, 9) серьезный ущерб ядерной программе Ирана – 42%, 10) укрепление союза США, Израиля и арабских стран против Ирана – 38%.

49% считают, что после 39 дней войны Иран заметно ослаблен. 25% полагают, что Иран незначительно ослаблен. 15% ответили: "Иран скорее укрепил свои позиции". 10% выбрали ответ: "Положение Ирана существенно не изменилось".

87% поддерживают решение правительства Израиля активизировать боевые действия против "Хизбаллы" в Ливане в период перемирия в Иране. 7% не поддерживают.

Вопрос: "Как вы оцениваете действия Дональда Трампа в ходе этого раунда войны с Ираном? (по пятибалльной шкале)" Средняя оценка – 3,1 балла (удовлетворительно). Среди живущих в США оценка действий Трампа немного выше, чем среди живущих в Израиле. Самую низкую оценку дают читатели, живущие за пределами Израиля и США – 2,8 балла.

25% считают, что перемирие с Ираном ослабит внутриполитическое положение Трампа; 20% полагают, что это существенно не повлияет; 10% полагают, что это усилит его положение.

Вопрос: "Как вы оцениваете действия Биньямина Нетаниягу в ходе этого раунда войны с Ираном? (по пятибалльной шкале)" Средняя оценка – 3,4 балла (удовлетворительно). И вновь американцы дают немного более высокую оценку, чем израильтяне. Но в этом случае читатели, живущие за пределами Израиля и США, дают даже более высокую – 3,5 балла.

33% считают, что перемирие с Ираном существенно не повлияет на внутриполитическое положение Нетаниягу; 23% полагают, что это ослабит его положение; 14% полагают, что это укрепит его положение.

Был задан вопрос: "Кому вы больше доверяете в оценке итогов войны с Ираном?" Ответы распределились так: 59% доверяют армии и службам безопасности Израиля, 34% – независимым экспертам, 23% – правительству Израиля, 10% – администрации США, 7% – израильской оппозиции, менее 1% – иранскому руководству. 15% не доверяют никому из перечисленных.

65% считают наилучшим исходом противостояния с Ираном смену режима в этой стране. 15% – продолжение ударов до максимального ослабления Ирана, 12% – долгосрочное соглашение при международных гарантиях, 4% – сдерживание Ирана без большой войны, 3% за полное прекращение войны как можно скорее.

32% полагают, что после этого раунда войны угроза для Израиля со стороны Ирана лишь незначительно уменьшилась. 27% считают, что иранская угроза уменьшилась существенно. 21% не видят в этом плане изменений. А 18% считают, что угроза даже возросла.