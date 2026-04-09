Иран атаковал Кувейт ракетами и беспилотниками несмотря на перемирие
время публикации: 09 апреля 2026 г., 22:16 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 22:20
Вечером 9 апреля Кувейт подвергся очередной ракетно-дроновой атаке со стороны Ирана, невзирая на объявленное двухнедельное перемирие.
Генеральный штаб вооруженных сил Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают нападение; звуки взрывов, которые слышат жители, являются следствием работы систем ПВО. Об этом написало кувейтское издание Arab Times.
