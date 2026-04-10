Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ливана. Зона оповещения: от Од а-Шарона до Ашдода, включая Тель-Авив.

Судя по имеющимся данным, ракеты были перехвачены системой ПРО.

МАДА: сообщений о раненых не поступало, оказана помощь нескольким травмированным по пути в убежища.

Ранее "Хизбалла" многократно обстреливала север Израиля. ЦАХАЛ сообщал, что в Ливане были атакованы десять пусковых установок, нацеленных на Израиль.