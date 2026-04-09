Перемирие с Ираном: за и против, успехи и угрозы. Опрос Newsru.co.il

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня в ходе военной операции против иранского режима. Тегеран согласился на перемирие, объявив о своей победе. Израиль поддержал решение американского руководства по Ирану, одновременно активизировав действия против "Хизбаллы" в Ливане.

И в Израиле, и в других странах решение Трампа о приостановке войны после его заявлений о готовности "отправить Иран в каменный век" было воспринято по-разному.

Израильская оппозиция подвергла критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в его адрес звучат различные обвинения.

Глава правительства Израиля длительное время воздерживался от комментариев по поводу перемирия с Ираном, он выступил с заявлением лишь вечером 8 апреля. По его словам, Израиль добился "колоссальных достижений", которые "еще недавно казались совершенно фантастическими"; Иран стал слабее, чем когда-либо, а Израиль – сильнее. Вместе с тем Нетаниягу подчеркнул, что не все поставленные цели достигнуты в полной мере, и Израиль добьется их исполнения "либо путем заключения соглашения, либо путем возобновления боевых действий".

