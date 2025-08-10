Лидеры арабских партий ведут переговоры о возрождении Объединенного списка
Главы четырех арабских партий ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД и РААМ ведут переговоры о создании единого списка перед выборами в Кнессет 26-го созыва.
Речь идет о попытке воссоздания Объединенного списка, который распался перед выборами в Кнессет 25-го созыва.
Как сообщает "Кан", 11 августа лидеры партий встретятся для того, чтобы продолжить переговоры по вопросу о единой программе совместного списка.
Депутат Ахмад Тиби (ТААЛ) заявил, что вполне реальной выглядит возможность преодолеть разногласия. "Подавляющее большинство арабского населения страны хочет создания общего списка", – сказал Тиби.