Лидеры арабских партий ведут переговоры о возрождении Объединенного списка

Главы четырех арабских партий ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД и РААМ ведут переговоры о создании единого списка перед выборами в Кнессет 26-го созыва.

Речь идет о попытке воссоздания Объединенного списка, который распался перед выборами в Кнессет 25-го созыва.

Как сообщает "Кан", 11 августа лидеры партий встретятся для того, чтобы продолжить переговоры по вопросу о единой программе совместного списка.

Депутат Ахмад Тиби (ТААЛ) заявил, что вполне реальной выглядит возможность преодолеть разногласия. "Подавляющее большинство арабского населения страны хочет создания общего списка", – сказал Тиби.