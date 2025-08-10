x
10 августа 2025
Израиль

Лидеры арабских партий ведут переговоры о возрождении Объединенного списка

РААМ
ХАДАШ-ТААЛ
БАЛАД
время публикации: 10 августа 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 12:33
Yonatan Sindel/Flash90

Главы четырех арабских партий ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД и РААМ ведут переговоры о создании единого списка перед выборами в Кнессет 26-го созыва.

Речь идет о попытке воссоздания Объединенного списка, который распался перед выборами в Кнессет 25-го созыва.

Как сообщает "Кан", 11 августа лидеры партий встретятся для того, чтобы продолжить переговоры по вопросу о единой программе совместного списка.

Депутат Ахмад Тиби (ТААЛ) заявил, что вполне реальной выглядит возможность преодолеть разногласия. "Подавляющее большинство арабского населения страны хочет создания общего списка", – сказал Тиби.

