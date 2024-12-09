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Израиль

ХАМАС передал список живых заложников, но не готов освободить их всех

Заложники
ХАМАС
время публикации: 09 декабря 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 09:11
Глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

Панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид", принадлежащее Катару, сообщает, что в ходе посреднических усилий, в которых принимают участие Египет, Катар, Турция и США, ХАМАС передал список оставшихся в живых израильских заложников, включающий их имена и информацию о состоянии здоровья.

Со ссылкой на информированный источник "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает, что переговоры о прекращении огня в секторе Газы и об освобождении заложников достигли продвинутой стадии, и началась работа над деталями реализации сделки. ХАМАС передал египетскому посреднику предварительный список, израильская сторона изучает имена и некоторые предложения. Источник подчеркивает, что стороны как никогда серьезно настроены на достижение соглашения.

По информации издания, переговорная делегация ХАМАСа передала представителям египетской службы разведки список имен нескольких израильских заложников пожилого возраста и с различными заболеваниями, которые должны быть включены в сделку по обмену похищенных израильских граждан на задержанных и осужденных в Израиле террористов. Делегация ХАМАСа передала список палестинских заключенных, освобождения которых ХАМАС требует.

Переговорная делегация ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей посетила Каир на несколько часов в воскресенье, 8 декабря, и встретилась с главой египетской разведки генералом Хасаном Рашадом. В сообщении ХАМАСа об этой встрече сказано, что на переговорах обсуждались усилия по прекращению огня в секторе Газы и дальнейшее восстановление сектора.

"Аль-Араби аль-Джадид" сообщает, что в ближайшие часы в Каир прибывает израильская делегация для обсуждения некоторых пунктов соглашения, включая ключевые предложения по обмену пленными и районы, из которых Израиль должен будет вывести войска в течение срока соглашения. Речь идет о переходном сроке, во время которого будут продолжаться переговоры по окончательному прекращению огня в секторе Газы и завершению войны, длящейся уже 14 месяцев.

По информации издания, сделка должна включать освобождение четырех заложников с американским гражданствам, хотя они "не соответствуют условиям подготовительного этапа сделки": египетские посредники выражают оптимизм в отношении достижения соглашения в срок, установленный избранным президентом США Дональдом Трампом.

ХАМАС согласился с тем, что предварительный этап соглашения продлится 60 дней, в течение которых будут доставляться продовольственные и медицинские товары, а также топливо в сектор Газы.

Израиль
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