По свидетельству врачей, террористы пытали заложников голодом, но следили, чтобы те не умерли

Врачи, которые занимаются лечением троих заложников из последней освобожденной на данный момент партии похищенных – Эли Шараби, Ора Леви и Оэда Бен-Ами – признались, что они шокированы их крайне истощенным физическим состоянием.

По словам врачей, террористы старались, чтобы голодание было мучительным и жестоким, но при этом четко следили, чтобы не уморить похищенных голодом до смерти. Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, террористы давали заложникам еды чуть больше, чем смертельный уровень голодания.

Близкие похищенных террористами в "черную субботу" 7 октября израильтян, принимавшие в понедельник, 10 февраля, участие в заседании парламентской комиссии по внешней политике и безопасности, призывают правительство к немедленным действиям с целью скорейшего возвращения оставшихся заложников.

Они подчеркивают, что подавляющее большинство из находящихся в руках террористов заложников это мужчины, которые в плену подвергаются жестоким пыткам.

По состоянию на 10 февраля, в руках террористов находятся 76 похищенных израильтян. 35 из них были убиты ХАМАСом, их тела удерживаются в секторе Газы. Из 76 заложников двое детей – Кфир и Ариэль Бибас, – четыре женщины, включая мать малышей Шири Бибас, и 70 мужчин.

В соответствии с соглашением по первому этапу сделки, в субботу, 15 февраля, должны быть освобождены еще трое заложников, следующая партия заложников – также три человека – должна быть освобождена в субботу, 22 февраля. В последнюю неделю сделки террористы должны освободить еще 11 заложников, живых и мертвых. По предыдущим публикациям, ХАМАС сообщил, что восемь заложников из первого этапа сделки мертвы.