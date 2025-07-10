Очередной шпион Ирана: за выполнение заданий Бейлин получил около 9000 долларов

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива – Яффо обвинительное заключение против 27-летнего Ора Бейлина из Тель-Авива, который в течение нескольких месяцев выполнял задания иранской разведки.

Он выполнил десятки заданий, включая покупку и сжигание военной формы ЦАХАЛа на камеру, нанесение граффити по всей стране и закладку наличных денег в общественных местах – по всей видимости, для оплаты услуг других агентов. В обвинительном заключении подчеркивается, что Ор Бейлин действовал во время войны в пользу вражеского государства, и его действия подвергли опасности Государство Израиль и его граждан.

В обвинительном заключении указано, что Ор Бейлин контактировал с агентами иранской разведки с ноября 2024 года по февраль 2025 года, его куратор представился ему именем "Йони". "Йони" вышел с Бейлиным на контакт через социальную сеть Telegram и предложил ему выполнять различные поручения за оплату в криптовалюте. После каждого выполненного задания обвиняемый отправлял подтверждение их выполнения в виде фотографий и видео.

В частности, Ор Бейлин в разных районах Израиля наносил граффити с текстом "Цава а-Ам" ("Народная армия"), а также лозунги против премьер-министра и в поддержку иранского духовного лидера Али Хаменеи. Он также делал "закладки" с наличными деньгами в оговоренных с "куратором" районах центральной части Израиля, за каждое поручение получая по 100-200 шекелей в криптовалюте.

Обвиняемый также приобрел две скрытые камеры по приказу иранского агента, прислал по приказу куратора фотографии и видео, сделанные этими камерами, но "Йони" не удовлетворило качество, поэтому Бейлину так и не приказали установить эти камеры. Затем Ор Бейлин по приказу иранского агента попытался приобрести беспилотник, сфотографировал возможный вариант, но БПЛА так и не купил.

В декабре по заказу "Йони" Ор Бейлин купил военную форму Армии обороны Израиля, а затем сжег ее, снимая происходящее на видео. За это задание он получил 1000 шекелей. В январе он получил аналогичное задание, "Йони" перевел Бейлину задаток на приобретение формы, но поручение обвиняемый так и не выполнил.

Следующим заданием было приобретение SIM-карты, внесение на счет купленного номера средств и закладывание купленной карты в установленном месте. Затем Бейлину приказали поджигать автомобили и мусорные баки, фотографировать армейские базы и другие стратегические объекты и начать учиться закладывать взрывные устройства. Эти задания Ор Бейлин выполнять не стал, и оборвал контакты с иранским агентом.

Всего за свою деятельность по заданиям иранской разведки Ор Бейлин получил 8947 долларов США в криптовалюте. Ему вменяется связь с вражеским агентом и другие преступления, ставящие под угрозу безопасность Государства Израиль и его жителей. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.