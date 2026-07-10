CNN: Трамп против участия Израиля в боевых действиях против Ирана

Телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника сообщил, что президент США Дональд Трамп выступает против участия Израиля в нынешних боевых действиях против Ирана, опасаясь потерять контроль над ситуацией.

По словам одного из собеседников телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу "очень хотел бы" присоединиться к американским ударам, однако Вашингтон пока против такого сценария.

Накануне израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что Израиль готов нанести удары по Ирану, но ждет одобрения Трампа.