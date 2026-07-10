CNN: Трамп против участия Израиля в боевых действиях против Ирана
время публикации: 10 июля 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 17:24
Телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника сообщил, что президент США Дональд Трамп выступает против участия Израиля в нынешних боевых действиях против Ирана, опасаясь потерять контроль над ситуацией.
По словам одного из собеседников телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу "очень хотел бы" присоединиться к американским ударам, однако Вашингтон пока против такого сценария.
Накануне израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что Израиль готов нанести удары по Ирану, но ждет одобрения Трампа.
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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 июля 2026