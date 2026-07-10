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Израиль

CNN: Трамп против участия Израиля в боевых действиях против Ирана

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 10 июля 2026 г., 17:21 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 17:24
Министр обороны Исраэль Кац и премьер-министр Биньямин Нетаниягу
Flash90

Телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника сообщил, что президент США Дональд Трамп выступает против участия Израиля в нынешних боевых действиях против Ирана, опасаясь потерять контроль над ситуацией.

По словам одного из собеседников телеканала, премьер-министр Биньямин Нетаниягу "очень хотел бы" присоединиться к американским ударам, однако Вашингтон пока против такого сценария.

Накануне израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что Израиль готов нанести удары по Ирану, но ждет одобрения Трампа.

Израиль
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