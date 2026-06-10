Командование тылом отключило частных разработчиков от системы уведомления служб спасения

Командование тылом существенно ограничило доступ к системе уведомления служб спасения и органов местной власти о чрезвычайных ситуациях (ШУАЛ), отменив или сократив доступ независимых разработчиков и каналов оповещения.

Telegram-каналы и Whatsapp-группы, операторы которых имели доступ к системе ШУАЛ, в последние годы могли рассылать подписчикам предупреждения еще до их окончательной верификации командованием тыла и официального оповещения.

В системе безопасности подчеркивают, что решение было принято из соображений информационной безопасности. Согласно этой позиции, ШУАЛ содержит чувствительные данные, предназначенные исключительно для профессиональных структур, и в ходе войны возникла необходимость ужесточить контроль над доступом к системе.

В ЦАХАЛе также добавляют, что часть материалов, распространяемых по неофициальным каналам, недостоверна и способна породить дезинформацию и лишнюю панику. "Предупреждения и инструкции для населения распространяются исключительно по официальным каналам ЦАХАЛа - и никаким иным", - подчеркивает источник, цитируемый "Глобс".

Военные также предупреждают, что помимо влияния на ощущение безопасности у населения, публикация подобных данных в режиме реального времени способна раскрыть разведывательные возможности и источники.