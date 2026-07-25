В секторе Газы ликвидирован еще один боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября в районе Кисуфим

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на минувшей неделе в секторе Газы ударом с воздуха был ликвидирован командир отряда "Нухбы" террористической организации ХАМАС Маханд Асад Махмуд Абу-Газаль.

7 октября 2023 года Абу-Газаль принимал участие в резне на территории Израиля в районе Кисуфим.

Также в результата удара на севере сектора Газа на этой недели был ликвидирован террорист Раид Хани Мухаммад Амци, боевик подразделения воздушного наблюдения авиационного крыла террористической организации ХАМАС.

Вместе с Амци был ликвидирован террорист Набхан Мухаммад Набхан Амци, начальник отдела военной разведки бригады "Газа" террористической организации ХАМАС.