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Израиль

В секторе Газы ликвидирован еще один боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября в районе Кисуфим

Война с ХАМАСом
время публикации: 25 июля 2026 г., 21:18 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 21:20
В секторе Газы ликвидирован еще один боевик ХАМАСа, участвовавший в резне 7 октября в районе Кисуфим
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на минувшей неделе в секторе Газы ударом с воздуха был ликвидирован командир отряда "Нухбы" террористической организации ХАМАС Маханд Асад Махмуд Абу-Газаль.

7 октября 2023 года Абу-Газаль принимал участие в резне на территории Израиля в районе Кисуфим.

Также в результата удара на севере сектора Газа на этой недели был ликвидирован террорист Раид Хани Мухаммад Амци, боевик подразделения воздушного наблюдения авиационного крыла террористической организации ХАМАС.

Вместе с Амци был ликвидирован террорист Набхан Мухаммад Набхан Амци, начальник отдела военной разведки бригады "Газа" террористической организации ХАМАС.

Израиль
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