Израильская ассоциация интернета предупреждает о блокировании пользователей WhatsApp

За минувшие выходные на горячую линию безопасного интернета Израильской ассоциации интернета поступили десятки обращений от пользователей, сообщивших, что их аккаунт WhatsApp был заблокирован без внятного объяснения.

По данным Ассоциации, пользователи остались без доступа к приложению даже после подачи апелляции на блокировку, и на данном этапе неизвестно, что вызвало это явление и сколько пользователей от него пострадало.

В компанию Meta было направлено срочное обращение с просьбой помочь в разборе случаев и прояснить источник сбоя, однако ответа пока не получено.

В Ассоциации полагают, что речь идет о сбое, который до сих пор не устранен, и предупреждают, что число блокировок в ближайшие дни может продолжить расти.

При этом в Ассоциации предостерегают от частных лиц, предлагающих снять блокировку за плату. Ни один внешний игрок не способен восстановить доступ к учетной, и единственная структура, которая может этим заниматься, – корпорация Meta.

В Ассоциации также рекомендуют пользователям, которых пока не коснулась проблема, уже сейчас сделать резервные копии фотографий, документов и важной информации, хранящейся в WhatsApp, а также убедиться, что у них есть альтернативные способы связи с родными, друзьями и коллегами по работе на случай, если доступ к приложению будет заблокирован.