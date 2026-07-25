Пресс-служба ЦАХАЛа – об инциденте возле поселения Сусия; пострадал израильтянин
время публикации: 25 июля 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 20:18
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в районе поселения Сусия в зоне ответственности территориальной бригады "Йехуда" произошел конфликт между гражданами Израиля и палестинцами, включавший взаимное закидывание оппонентов камнями. В ЦАХАЛе подчеркивают, что изначально речи о стрельбе не шло.
Однако в ходе столкновения один из палестинцев похитил личное оружие у одного из израильтян, после чего прозвучали выстрелы в воздух.
Кроме того, один гражданин Израиля получил травму головы в результате попадания камня. Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи.
Силы ЦАХАЛа преследуют нападавшего, перекрыв дороги и заблокировав район происшествия.