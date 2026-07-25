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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа – об инциденте возле поселения Сусия; пострадал израильтянин

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 25 июля 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 20:18
Пресс-служба ЦАХАЛа – об инциденте возле поселения Сусия; пострадал израильтянин
Пресс-служба ЦАХАЛа

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, в районе поселения Сусия в зоне ответственности территориальной бригады "Йехуда" произошел конфликт между гражданами Израиля и палестинцами, включавший взаимное закидывание оппонентов камнями. В ЦАХАЛе подчеркивают, что изначально речи о стрельбе не шло.

Однако в ходе столкновения один из палестинцев похитил личное оружие у одного из израильтян, после чего прозвучали выстрелы в воздух.

Кроме того, один гражданин Израиля получил травму головы в результате попадания камня. Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи.

Силы ЦАХАЛа преследуют нападавшего, перекрыв дороги и заблокировав район происшествия.

Израиль
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