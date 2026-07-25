ЦАХАЛ сообщает о стрельбе в районе Хеврона, инцидент расследуется

Пресс-служба ЦАХАЛа: поступило сообщение о стрельбе в районе поселения Сусия, возле Хеврона (в зоне ответственности территориальной бригады "Йехуда").

Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

По сообщениям источников, стрельба началась после того, как израильские поселенцы вошли в палестинский населенный пункт, что привело к конфликту и хищению оружия. Один человек ранен (кто он – пока неизвестно).