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Израиль

ЦАХАЛ сообщает о стрельбе в районе Хеврона, инцидент расследуется

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 25 июля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 19:45
ЦАХАЛ сообщает о стрельбе в районе Хеврона, инцидент расследуется
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа: поступило сообщение о стрельбе в районе поселения Сусия, возле Хеврона (в зоне ответственности территориальной бригады "Йехуда").

Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.

По сообщениям источников, стрельба началась после того, как израильские поселенцы вошли в палестинский населенный пункт, что привело к конфликту и хищению оружия. Один человек ранен (кто он – пока неизвестно).

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