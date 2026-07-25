Правительство Израиля будет продвигать запрет на использование принудительного труда

Как сообщает "Калькалист", экономический советник правительства Ави Симхон координирует контакты с американской администрацией и одновременно готовит проект постановления о запрете на импорт товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, которое будет вынесено уже на ближайшее заседание правительства в воскресенье.

Напомним, что в конце минувшей недели администрация президента США опубликовала список из 60 торговых партнеров, на которые предполагается распространить новые пошлины в связи нарушением запрета на использование принудительного труда.

Израиль включен в список стран, для которых размер пошлины составит 12,5%, а не 10%.

Согласно изданию, Симхон уже вчера начал готовить проект постановления, предусматривающий полный запрет на импорт товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, и рассмотреть его в течение ближайших дней.