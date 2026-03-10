На юге Ливана атаковано совещание командиров "Сил Радуана"

Бойцы 91-й и 36-й дивизий продолжают действовать на территории южного Ливана в рамках передового оборонительного маневра по пресечению восстановления террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в этом районе.

В ночь на вторник военнослужащие 769-й бригады обнаружили группу террористов "Хизбаллы", после чего ВВС нанесли удар и ликвидировали эту группу. Бойцы бригады также обнаружили большое количество оружия и пропагандистских материалов организации.

Параллельно с этим бойцы 36-й дивизии начали проводить точечные рейды в районе южного Ливана. В их рамках военнослужащие выявили террористов, вошедших в здание неподалеку от сил ЦАХАЛа. Сразу после обнаружения танк открыл огонь по террористам и ликвидировал их.

Кроме того, были атакованы объект, в котором собрались командиры подразделения "Силы Радуан", а также склад оружия организации.