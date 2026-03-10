x
10 марта 2026
10 марта 2026
10 марта 2026
10 марта 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по комплексу исследований и разработки вооружений КСИР

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 12:48
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по комплексу исследований и разработки вооружений КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Военно-воздушные силы ЦАХАЛа при содействии военной разведки (АМАН) завершили минувшей ночью еще одну волну ударов по важным объектам инфраструктуры иранского террористического режима в Тегеране.

Один из главных ударов был нанесен по комплексу исследований и разработки вооружений, в частности, баллистических ракет, который использовался Корпусом стражей исламской революции. ЦАХАЛ атаковал подземный объект комплекса, в котором вооруженные силы КСИР проводили лабораторные испытания.

Комплекс был создан при центральном военном университете Корпуса стражей ("Имам Хосейн").

В дополнение к этому комплексу ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру главного штаба подразделения "Силы Кудс", а также другие точки производства вооружений и систем обороны иранского режима.

Израиль
