x
10 марта 2026
|
последняя новость: 14:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 14:02
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп заявил телеканалу Fox News, что не исключает возможности переговоров с Ираном

Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 10 марта 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 13:56
Трамп заявил телеканалу Fox News, что не исключает возможности переговоров с Ираном
AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что не исключает возможности переговоров с Ираном, однако это будет зависеть от предлагаемых условий. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос о потенциальных контактах с Тегераном, Трамп сказал, что, по его информации, иранская сторона "очень хочет переговоров". При этом он не уточнил, ведутся ли какие-либо прямые контакты между сторонами.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 марта 2026

Трамп: "Я думаю, война практически завершена"