Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что не исключает возможности переговоров с Ираном, однако это будет зависеть от предлагаемых условий. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос о потенциальных контактах с Тегераном, Трамп сказал, что, по его информации, иранская сторона "очень хочет переговоров". При этом он не уточнил, ведутся ли какие-либо прямые контакты между сторонами.