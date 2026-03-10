x
10 марта 2026
Мир

Председатель Евросовета: Россия – единственный победитель в войне США и Израиля против Ирана

Война с Ираном
Россия
США
Израиль
Европейский Союз
время публикации: 10 марта 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 13:09
Председатель Евросовета: Россия – единственный победитель в войне США и Израиля против Ирана
AP Photo/Omar Havana

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил на проходящем в Брюсселе совещании послов Евросоюза. Политик заявил, что Россия стала единственным победителем в войне США и Израиля против Ирана.

"Москва получила возможность наживаться на росте цен на нефть. Необходимые Украине ресурсы – и внимание – достаются Ближнему Востоку. Россия подрывает позицию Украины, пренебрегая нормами международного права, и у нее больше средств для финансирования войны", – сказал он.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила: война на Ближнем Востоке выявила энергетическую уязвимость Евросоюза, его зависимость от ископаемого топлива. "В этой сфере мы полностью зависим от дорогих и ненадежных поставок. В этом наша уязвимость по сравнению с другими", – заявила она.

Мир
