ЦАХАЛ атаковал ключевые военные штабы в Тегеране и Тебризе

В ходе серии комбинированных ударов по Тегерану и Тебризу ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки и при участии Оперативного управления атаковали ключевые штабы военных структур иранского режима.

Целями атаки были:

- штаб спецподразделений в Тебризе;

- военный комплекс Корпуса стражей исламской революции в Тегеране;

- штаб сил безопасности, отвечающих за запуски баллистических ракет и артиллерийский огонь;

- штаб полицейской разведки и общей безопасности в округе Мераге;

- комплекс сил подразделения "Басидж" в Тебризе.

Военные подчеркивают, что объекты были атакованы в тот момент, когда на них находились военные.