КСИР солгал о "массированном" обстреле Тель-Авива ракетами с БЧ "весом в тонну"

"Корпус стражей исламской революции" (КСИР) заявил, что вечером 9 марта якобы выпустил по Тель-Авиву десять ракет, "каждая с боевой частью весом в одну тонну". Заявление опубликовано иранским государственным агентством IRNA.

Вечером 9 марта в Тель-Авиве и окрестностях фиксировался один обстрел (в 21:41). ЦАХАЛ заявлял об успешном перехвате ракеты. Никто в результате этого обстрела не пострадал. Судя по всему, никакого "массированного" обстрела Тель-Авива не было, вопреки утверждениям КСИР. Либо запущенные ракеты не долетели до Израиля (а долетела только одна), либо их не запускали.

Накануне обстрела командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей революции Маджид Мусави выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив, что ближайшей ночью тактика обстрелов будет изменена. По его словам, "эпоха легких ракет с кассетной боевой частью завершилась", и начиная с этой ночи в сторону Израиля будут запускаться ракеты, несущие не менее тонны взрывчатых веществ. "Самые тяжелые ракеты в арсенале Корпуса стражей исламской революции сейчас нацелены в самое сердце Израиля", – заявил он.