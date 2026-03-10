Около западного побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 6

В ночь на 10 марта около западного побережья Италии, в Тирренском море произошло сильное землетрясение. По разным оценкам, магнитуда составляла от 5,9 до 6,1. Такие оценки опубликовали Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Немецкая геологическая служба (GFZ).

Эпицентр находился в 22 км юго-восточней острова Искья, в 43 км юго-западней Неаполя. Очаг залегал на глубине 375 километров.

Информация уточняется.

30 октября 2016 года в Италии произошло самое сильное землетрясение в этой стране за последние 35 лет – магнитудой 6,5. В течение суток после первого землетрясения были зафиксированы более 200 вторичных подземных толчков магнитудой до 5. Но, по счастливому стечению обстоятельств, никто не погиб.

24 августа 2016 года в результате серии землетрясений магнитудой до 6,2 в центральной Италии погибли около 300 человек. Были частично разрушены коммуна Аккумоли, поселок Пескара-дель-Тронто, коммуна Аркуата-дель-Тронто, коммуна Мальтиньяно и городок Аматриче.

В мае 2012 года жертвами землетрясения на севере Италии стали десятки людей, тогда магнитуда не превышала 6. В апреле 2009 года в результате землетрясение магнитудой 6,3 в центре Италии погибли около 300 человек, более прочих пострадали город Л'Акуила и деревни в районе Абруццо.