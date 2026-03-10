Глава МИД Ирана: переговоры с американцами новым руководством не рассматриваются

Иран не считает целесообразным дальнейшее ведение переговоров с США, заявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу PBS.

Как отмечает ТАСС, Аракчи был задан вопрос о том, выходило ли руководство Ирана на связь с представителями США после избрания на пост верховного лидера Моджтабы Хаменеи. "Во-первых, ему пока рано делать какие-либо заявления. Мы все ждем его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами", – заявил глава иранского МИДа.