Источник: "Цель Израиля – возвращение к рутине и продолжение атак на Иран"

Высокопоставленный представитель Израиля заявил, что в намерения правительства входит вернуть ситуацию в стране к рутине и продолжить атаки на Иран без ограничения времени.

Журналист портала Walla Иегуда Шлезингер цитирует слова источника, заявившего: "Задача, стоящая перед ВВС, заключается в том, чтобы сократить до минимума способность Ирана обстреливать Израиль. Это позволит нам неограниченное время делать работу в Иране".

По словам представителя Израиля, на данный момент уничтожены порядка 80% ракетных пусковых установок. Наша цель прийти к ситуации, когда уничтожены 95%, и тогда мы можем продолжать рутинную жизнь, как в периоды обстрелов из Йемена. Так атаки на Иран и давление на режим продолжится без ограничения времени".