x
10 мая 2026
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 15:44
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Иорданец, работавший в отеле в Эйлате, депортирован после домогательств к 14-летней девочке

Полиция
Эйлат
время публикации: 10 мая 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 14:51
Иорданец, работавший в отеле в Эйлате, депортирован после домогательств к 14-летней девочке
Moshe Shai/FLASH90

Гражданин Иордании, работавший в одном из отелей в Эйлате, был депортирован после того, как против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в сексуальном домогательстве к 14-летней девочке, сообщает полиция Израиля.

Судя по имеющимся данным, работник гостиницы обнял девочку против ее воли. Семья подала жалобу. Полиция провела расследование и после допроса было принято решение о депортации и запрета на работу в Израиле в будущем.

Другие подробности не сообщаются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook