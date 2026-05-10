Иорданец, работавший в отеле в Эйлате, депортирован после домогательств к 14-летней девочке

Гражданин Иордании, работавший в одном из отелей в Эйлате, был депортирован после того, как против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в сексуальном домогательстве к 14-летней девочке, сообщает полиция Израиля.

Судя по имеющимся данным, работник гостиницы обнял девочку против ее воли. Семья подала жалобу. Полиция провела расследование и после допроса было принято решение о депортации и запрета на работу в Израиле в будущем.

Другие подробности не сообщаются.