10 мая 2026
последняя новость: 14:11
10 мая 2026
10 мая 2026
последняя новость: 14:11
10 мая 2026
Ближний Восток

Налет БПЛА на Кувейт, удар по судну в территориальных водах Катара

Иран
Война с Ираном
Катар
время публикации: 10 мая 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 13:34
Министерство обороны Кувейта сообщило, что ранним утром 10 мая в воздушное пространство страны проникло несколько вражеских беспилотников. Были приняты меры согласно утвержденной процедуре", – говорится в сообщении.

Катар подтвердил информацию, что в его территориальных водах было атаковано торговое судно. В результате удара БПЛА на нем возник пожар, который удалось погасить, пострадавших не было. "Компетентные инстанции принимают необходимые меры", – сообщило министерство обороны Катара.

Ранее Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов Катара: сухогруз, находившийся примерно в 23 морских милях к северо-востоку от Дохи, был поражен "неустановленным снарядом".

