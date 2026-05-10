Триатлон. Израильтяне завоевали две бронзовые медали юниорского Европейского кубка
время публикации: 10 мая 2026 г., 13:30 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 13:30
В Порто Санта Маргерита, Италия, прошел юниорский европейский кубок по триатлону.
Израильтянка Амит Бен Адива заняла третье место в женских соревнованиях.
Победила француженка Анук Риго.
В смешанной эстафете израильтяне завоевали бронзовую медаль.
Победили итальянцы. на втором месте швейцарцы.
Состав сборной Израиля Михаэль Штибель, Шай Мейталь, Ишай Гендель и Амит Бен Адива
