Спорт

Триатлон. Израильтяне завоевали две бронзовые медали юниорского Европейского кубка

Спорт/важное
Триатлон
время публикации: 10 мая 2026 г., 13:30 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 13:30
Триатлон. Израильтяне завоевали две бронзовые медали юниорского Европейского кубка
AP Photo/David Goldman

В Порто Санта Маргерита, Италия, прошел юниорский европейский кубок по триатлону.

Израильтянка Амит Бен Адива заняла третье место в женских соревнованиях.

Победила француженка Анук Риго.

В смешанной эстафете израильтяне завоевали бронзовую медаль.

Победили итальянцы. на втором месте швейцарцы.

Состав сборной Израиля Михаэль Штибель, Шай Мейталь, Ишай Гендель и Амит Бен Адива

