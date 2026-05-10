Бригада "Кфир" зачищает буферную зону в Газе и "запечатывает" туннели. Фоторепортаж

Силы бригады "Кфир" продолжают зачистку района центральных районов Газы, к востоку от "желтой линии". По данным пресс-службы ЦАХАЛа, военнослужащие совместно с инженерными силами дивизии уничтожили два подземных туннельных маршрута общей протяженностью около двух километров.

В туннелях были обнаружены помещения для пребывания боевиков и оружие. Кроме того, в ходе прочесывания района военные нашли десятки ракет и взрывных устройств.