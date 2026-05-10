Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне заняли шестое место, украинцы - третье

В Праге завершился кадетский чемпионат Европы по сквошу (игроки до 15 лет).

В финале англичане победили поляков 2:1.

Украинцы заняли третье место, обыграв 2:1 французов.

Израильтяне проиграл венграм 0:2 и заняли шестое место.

Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.