Кадетский чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне заняли шестое место, украинцы - третье
время публикации: 10 мая 2026 г., 20:35 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 20:35
В Праге завершился кадетский чемпионат Европы по сквошу (игроки до 15 лет).
В финале англичане победили поляков 2:1.
Украинцы заняли третье место, обыграв 2:1 французов.
Израильтяне проиграл венграм 0:2 и заняли шестое место.
Состав сборной Израиля: Даниэль Апельбаум, Рои Банин, Авихай Бар Моха, Ноам Дрор, Асаф Фис, Ариэль Ноах, Надав Таннен, Шира Сегев, Наоми Вигенфельд.
