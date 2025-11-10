Внимание, розыск: пропал 73-летний Шалом Моше из Гиват-Яарим

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 73-летний Шалом Моше из Гиват-Яарим, в последний раз его видели в филиале банка "Апоалим" на улице Кинг Джордж в Иерусалиме. У полиции есть основания опасаться за жизнь и здоровье Шалома Моше.

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, темные глаза. Был одет в белую рубашку и светло-серые брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону 02-9902385.