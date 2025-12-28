Герои, антигерои, события 2025 года в Израиле и в мире. Голосование на Newsru.co.il
Редакция сайта Newsru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2025 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.
Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.
"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").
В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.
Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, попадавших в новостную ленту в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.
При составлении списков кандидатов редакция Newsru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметной и значимой была деятельность той или иной персоны/группы/компании/организации в 2025 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).
Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но в этом году в ряде случаев сделали исключения из этого правила. Причина: слишком значимую роль продолжают играть некоторые политики в условиях продолжающихся войн и ожиданий мира.
Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае, если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.
Голосование в 2025 году проводится по следующим номинациям:
1) Герой года в мире,
2) Антигерой года в мире,
3) Герой года в Израиле,
4) Антигерой года в Израиле,
5) Человек года. Политика в Израиле,
6) Экономика в Израиле,
7) Наука в Израиле. Исследования года,
8) Хайтек в Израиле. Стартапы года,
9) Медицина в Израиле. Открытия и разработки года,
10) Человек года. Культура в Израиле,
11) Человек года. Спорт в Израиле,
12) Проекты, связанные с трагедией 7 октября,
13) Событие года в мире,
14) Событие года в Израиле,
15) Потеря года.
В этом году, как и в прошлые два, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – сложно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в ходе войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.
Пока продолжается война, мы решили, как и в прошлом году, не проводить голосование в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля возвращаются домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.
1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Ахмед аль-Ахмед, Гефен Битон, Реувен Моррисон (посмертно), Борис и София Гурман (посмертно) – попытавшиеся остановить террористов во время ханукального теракта в Сиднее
Дональд Трамп – президент США, по мнению многих, заслуживший Нобелевскую премию мира. Впрочем, его предлагали номинировать и как антигероя года
Владимир Зеленский – президент Украины, которая продолжает оборонительную войну против России. Некоторые наши читатели предлагали номинировать его как антигероя в связи с дипломатическими ошибками и коррупционным скандалом
2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Грета Тунберг – одна из центральных фигур в ассоциированный с ХАМАСом "флотилии Сумуда", пытавшейся прорвать морскую блокаду Газы
Владимир Путин – президент РФ, развязавший в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины и угрожающий другим странам Европы
Хавьер Бардем – знаменитый киноактер, активно поддерживающий бойкот израильской киноиндустрии
3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Рон Дермер – экс-министр стратегического планирования Израиля, сыгравший ключевую роль в переговорах по Газе
Двое молодых ультраортодоксов – военнослужащий и гражданский, 8 сентября ликвидировавшие террористов на перекрестке Рамот в Иерусалиме
Гали Баарав-Миара – юридический советник правительства, воспринимаемая многими как последовательный защитник демократии
4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Мики Зоар – министр культуры и спорта, пообещавший лишить финансирования израильскую киноиндустрию и отменивший премию "Офир"
Ифат Томер-Йерушалми – бывшая главный военный прокурор, оказавшаяся под следствием после скандала вокруг видео из "Сде-Тейман"
Айман Удэ – лидер блока ХАДАШ-ТААЛ, объявивший на демонстрации в Хайфе – "Газа побеждает и Газа победит"
5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ
По завершении предвыборного года мы решили представить в этой номинации лидеров партий, согласно опросам, набирающим наибольшее число мандатов в будущем Кнессете. Тех, между кем будет идти основная борьба за голоса русскоязычных избирателей.
Гади Айзенкот – лидер "Яшар"
Итамар Бен-Гвир – лидер "Оцма Йегудит"
Нафтали Беннет – лидер "Беннет-2026"
Яир Голан – лидер "Демократим"
Яир Лапид – лидер "Еш Атид"
Авигдор Либерман – лидер НДИ
Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда"
6) ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ
Аркадий Волож – основанная им компания Nebius была выбрана Управлением по инновациям для создания израильского суперкомпьютера
НКО "Цедек Финанси" и "Ревах Наки": БАГАЦ удовлетворил их иск, признав незаконным автоматическое начисление надбавки начальника генштаба к пенсиям демобилизующихся офицеров и прапорщиков
Организации НААМАТ, форум "Двора" и "Женское лобби", комиссия по назначениям: за борьбу с дискриминацией женщин при назначениях на высшие государственные должности
Концерн Авиационная промышленность и министерство обороны Израиля за самую крупную сделку с Германией по продаже системы ПРО "Хец-3"
7) НАУКА В ИЗРАИЛЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОДА
Институт Вейцмана – за создание ДНК-чипа, способного быстро синтезировать вирусные белки и тестировать реакцию на них иммунной системы
Еврейский университет Иерусалима – за исследование, которое показало, что для понимания речи мозг использует такие же вычисления, как и ИИ
Хайфский Технион – за исследование, показавшее, что в хаотическом броуновском движении есть "скрытый" порядок
Институт Вейцмана – за исследование того, как клеточный "мусор" открывает новый механизм иммунной защиты от бактерий
8) ХАЙТЕК В ИЗРАИЛЕ. СТАРТАПЫ ГОДА
Quantum Art – за разработку архитектуры для квантового компьютера, которую можно масштабировать
VAST Data – за создание новой инфраструктуры для ИИ с измененным принципом хранения данных
Moonshot Space – за проект электромагнитной пусковой установки для вывода грузов в космос
9) МЕДИЦИНА В ИЗРАИЛЕ. ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ ГОДА
Concenter Biopharma – за создание нового препарата против диабета 2 типа
Imagene AI – за разработку мультимодальной ИИ-платформы, которая ускоряет постановку диагноза и помогает быстрее назначать персонализированную терапию
OncoRedox – за проект "рак по капле крови", электрохимический датчик + ИИ дают возможность для домашнего анализа крови
10) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ
Галь Гадот – актриса, объявлена лауреатом "еврейского нобеля" – премии "Генезис"
Евгений и Лена Коган – книжный магазин, культурный центр и издательство "Бабель", отмечающий в этом году 10 лет со дня создания, ставший не только израильским, но и международным проектом
Надав Лапид – кинорежиссер, его фильм "Да" вошел в шорт-лист премии Европейской киноакадемии
Юваль Рафаэль – певица, пережившая 7.10.2023 нападение террористов на фестивале Nova и занявшая второе место на конкурсе "Евровидение-2025"
Эли Шараби – бывший заложник, его книга вошла в список лучших изданий 2025 года по версии The Telegraph
11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ
Блессинг Африфа – легкая атлетика, победитель молодежного чемпионата Европы (бег на 200 м)
Ами Дадаон – плавание, четыре золотые и одна серебряная медали на паралимпийском чемпионате мира
Анастасия Горбенко – плавание, медалистка чемпионата Европы, рекордсменка Израиля
Рой Лави и Ариэль Галь – парусный спорт, победители молодежного чемпионата мира
Даниэла Пелег – виндсерфинг, чемпионка Европы
Шахар Сагив – триатлон, победитель этапа Кубка мира, серебряный призер чемпионата Европы
Юлия Сачков – кикбоксинг, победа на чемпионате мира в Абу-Даби
Сборная Израиля по лакроссу – впервые стала чемпионом Европы
Мейталь Маарав Сумкин – художественная гимнастика, медалистка чемпионата Европы
Тамар Штейнберг – виндсерфинг, "серебро" чемпионата мира
Михаил Яковлев – велотрек (спринт), "серебро" чемпионата Европы
12) ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАГЕДИЕЙ 7 ОКТЯБРЯ
OTEF. Проект Романа Каплуна и Зои Альберт Кац
Виртуальный мемориал "Седьмое октября": летопись одного дня
Проект "7.10" – музыкальный клип на пяти языках "Не забудем 7 октября"
Проект "Баобаб", помогающий в том числе девушкам-военнослужащим, пережившим трагедию 7.10
13) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Война в Украине, продолжающаяся почти четыре года
Война Израиля с Ираном, удары США по иранским ядерным объектам
Глобальная тарифная война Трампа
Масштабное внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы
14) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Сделка, которая привела к возвращению из Газы всех оставшихся в живых заложников
Установление режима прекращения огня в Газе и Ливане
Борьба за формат расследования провала 7 октября
Решение правительства Израиля закрыть "Галей ЦАХАЛ"
Обращение Нетаниягу к президенту Израиля с просьбой об амнистии
"Катаргейт": дело в отношении политических советников Нетаниягу, подозреваемых в продвижении интересов Катара, спонсора ХАМАСа
15) ПОТЕРЯ ГОДА
Алон Абутбуль – актер (Израиль, США)
Джорджо Армани – модельер и предприниматель (Италия)
Мухаммад Бакри – актер и режиссер (Израиль, Палестинская автономия)
Эрик Булатов – художник (Россия)
Михаил Гробман – художник и поэт (Израиль)
Вадим Жук – поэт и драматург (Россия)
Виталий Коротич – поэт, бывший главред "Огонька" (Украина, Россия)
Ирена Лесневская – основательница REN-TV (Россия)
Дэвид Линч – режиссер (США)
Марио Варгас Льоса – писатель (Перу)
Вадим Мищук – бард, музыкант (Россия)
Тацуя Накадай – актер (Япония)
Левон Оганезов – музыкант (Россия, США)
Саша Окунь – художник (Израиль)
Оззи Осборн – рок-музыкант (Великобритания)
Дан Маргалит – журналист и телеведущий (Израиль)
Валерий Панов – балетмейстер (Израиль)
Роберт Рэдфорд – актер и режиссер (США)
Том Стоппард – драматург (Великобритания)
Аркадий Троянкер – книжный график, издатель (Израиль)
Стэнли Фишер – финансист, бывший глава Банка Израиля (США)
Папа Римский Франциск (Ватикан)
Джин Хэкмен – актер (США)
Родион Щедрин – композитор (СССР, Германия)
