Герои, антигерои, события 2025 года в Израиле и в мире. Голосование на Newsru.co.il

Редакция сайта Newsru.co.il проводит голосование по выбору героев и антигероев 2025 года в 15 номинациях. Мы предлагаем нашим читателям высказать свое мнение.

Итоги голосования будут опубликованы 30 декабря.

"Победителями" будут названы кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в своей номинации (если число голосовавших в их поддержку будет большим, чем число голосов "Против всех").

В каждой номинации можно проголосовать только за одного кандидата. Выбор ответа "Против всех/Не могу сделать выбор" позволяет перейти к следующей номинации, не отдавая свой голос кому-либо в данной номинации. Но помните: выбор такого варианта снижает шансы на выявление победителя в номинации.

Список номинантов, приведенный ниже, определялся нашей редакцией с учетом пожеланий читателей. Как правило, речь идет о людях, компаниях, организациях и событиях, попадавших в новостную ленту в этом году. Мы просим до голосования ознакомиться со списком, в котором указаны краткие сведения о номинантах.

ВЫБОР ГЕРОЕВ, АНТИГЕРОЕВ И СОБЫТИЙ 2025 ГОДА. Принять участие в опросе

При составлении списков кандидатов редакция Newsru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметной и значимой была деятельность той или иной персоны/группы/компании/организации в 2025 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта).

Мы стараемся придерживаться принципа: не включать в число номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Но в этом году в ряде случаев сделали исключения из этого правила. Причина: слишком значимую роль продолжают играть некоторые политики в условиях продолжающихся войн и ожиданий мира.

Редакция нашего сайта будет внимательно следить за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. В случае, если такие попытки будут замечены, результаты голосования по конкретной персоне или по номинации в целом могут быть аннулированы.

Голосование в 2025 году проводится по следующим номинациям:

1) Герой года в мире,

2) Антигерой года в мире,

3) Герой года в Израиле,

4) Антигерой года в Израиле,

5) Человек года. Политика в Израиле,

6) Экономика в Израиле,

7) Наука в Израиле. Исследования года,

8) Хайтек в Израиле. Стартапы года,

9) Медицина в Израиле. Открытия и разработки года,

10) Человек года. Культура в Израиле,

11) Человек года. Спорт в Израиле,

12) Проекты, связанные с трагедией 7 октября,

13) Событие года в мире,

14) Событие года в Израиле,

15) Потеря года.

В этом году, как и в прошлые два, мы отказались от нескольких традиционных номинаций. Сочли невозможным проводить отдельное голосование по "потерям года в Израиле", пока продолжается война – сложно выделить кого-то, драгоценна каждая из жизней, потерянных в ходе войны против террора. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших.

Пока продолжается война, мы решили, как и в прошлом году, не проводить голосование в номинации "Силы безопасности в Израиле". Все, кто воюют против террористов, заслуживают славы и почета. Скорейшего выздоровления раненым. Пусть воины Израиля возвращаются домой живыми и здоровыми. Все они – победители, все они – герои.

НОМИНАНТЫ

1) ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Ахмед аль-Ахмед, Гефен Битон, Реувен Моррисон (посмертно), Борис и София Гурман (посмертно) – попытавшиеся остановить террористов во время ханукального теракта в Сиднее

Дональд Трамп – президент США, по мнению многих, заслуживший Нобелевскую премию мира. Впрочем, его предлагали номинировать и как антигероя года

Владимир Зеленский – президент Украины, которая продолжает оборонительную войну против России. Некоторые наши читатели предлагали номинировать его как антигероя в связи с дипломатическими ошибками и коррупционным скандалом

2) АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Грета Тунберг – одна из центральных фигур в ассоциированный с ХАМАСом "флотилии Сумуда", пытавшейся прорвать морскую блокаду Газы

Владимир Путин – президент РФ, развязавший в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины и угрожающий другим странам Европы

Хавьер Бардем – знаменитый киноактер, активно поддерживающий бойкот израильской киноиндустрии

3) ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Рон Дермер – экс-министр стратегического планирования Израиля, сыгравший ключевую роль в переговорах по Газе

Двое молодых ультраортодоксов – военнослужащий и гражданский, 8 сентября ликвидировавшие террористов на перекрестке Рамот в Иерусалиме

Гали Баарав-Миара – юридический советник правительства, воспринимаемая многими как последовательный защитник демократии

4) АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Мики Зоар – министр культуры и спорта, пообещавший лишить финансирования израильскую киноиндустрию и отменивший премию "Офир"

Ифат Томер-Йерушалми – бывшая главный военный прокурор, оказавшаяся под следствием после скандала вокруг видео из "Сде-Тейман"

Айман Удэ – лидер блока ХАДАШ-ТААЛ, объявивший на демонстрации в Хайфе – "Газа побеждает и Газа победит"

5) ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА В ИЗРАИЛЕ

По завершении предвыборного года мы решили представить в этой номинации лидеров партий, согласно опросам, набирающим наибольшее число мандатов в будущем Кнессете. Тех, между кем будет идти основная борьба за голоса русскоязычных избирателей.

Гади Айзенкот – лидер "Яшар"

Итамар Бен-Гвир – лидер "Оцма Йегудит"

Нафтали Беннет – лидер "Беннет-2026"

Яир Голан – лидер "Демократим"

Яир Лапид – лидер "Еш Атид"

Авигдор Либерман – лидер НДИ

Биньямин Нетаниягу – лидер "Ликуда"

6) ЭКОНОМИКА В ИЗРАИЛЕ

Аркадий Волож – основанная им компания Nebius была выбрана Управлением по инновациям для создания израильского суперкомпьютера

НКО "Цедек Финанси" и "Ревах Наки": БАГАЦ удовлетворил их иск, признав незаконным автоматическое начисление надбавки начальника генштаба к пенсиям демобилизующихся офицеров и прапорщиков

Организации НААМАТ, форум "Двора" и "Женское лобби", комиссия по назначениям: за борьбу с дискриминацией женщин при назначениях на высшие государственные должности

Концерн Авиационная промышленность и министерство обороны Израиля за самую крупную сделку с Германией по продаже системы ПРО "Хец-3"

7) НАУКА В ИЗРАИЛЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОДА

Институт Вейцмана – за создание ДНК-чипа, способного быстро синтезировать вирусные белки и тестировать реакцию на них иммунной системы

Еврейский университет Иерусалима – за исследование, которое показало, что для понимания речи мозг использует такие же вычисления, как и ИИ

Хайфский Технион – за исследование, показавшее, что в хаотическом броуновском движении есть "скрытый" порядок

Институт Вейцмана – за исследование того, как клеточный "мусор" открывает новый механизм иммунной защиты от бактерий

8) ХАЙТЕК В ИЗРАИЛЕ. СТАРТАПЫ ГОДА

Quantum Art – за разработку архитектуры для квантового компьютера, которую можно масштабировать

VAST Data – за создание новой инфраструктуры для ИИ с измененным принципом хранения данных

Moonshot Space – за проект электромагнитной пусковой установки для вывода грузов в космос

9) МЕДИЦИНА В ИЗРАИЛЕ. ОТКРЫТИЯ И РАЗРАБОТКИ ГОДА

Concenter Biopharma – за создание нового препарата против диабета 2 типа

Imagene AI – за разработку мультимодальной ИИ-платформы, которая ускоряет постановку диагноза и помогает быстрее назначать персонализированную терапию

OncoRedox – за проект "рак по капле крови", электрохимический датчик + ИИ дают возможность для домашнего анализа крови

10) ЧЕЛОВЕК ГОДА. КУЛЬТУРА В ИЗРАИЛЕ

Галь Гадот – актриса, объявлена лауреатом "еврейского нобеля" – премии "Генезис"

Евгений и Лена Коган – книжный магазин, культурный центр и издательство "Бабель", отмечающий в этом году 10 лет со дня создания, ставший не только израильским, но и международным проектом

Надав Лапид – кинорежиссер, его фильм "Да" вошел в шорт-лист премии Европейской киноакадемии

Юваль Рафаэль – певица, пережившая 7.10.2023 нападение террористов на фестивале Nova и занявшая второе место на конкурсе "Евровидение-2025"

Эли Шараби – бывший заложник, его книга вошла в список лучших изданий 2025 года по версии The Telegraph

11) ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ В ИЗРАИЛЕ

Блессинг Африфа – легкая атлетика, победитель молодежного чемпионата Европы (бег на 200 м)

Ами Дадаон – плавание, четыре золотые и одна серебряная медали на паралимпийском чемпионате мира

Анастасия Горбенко – плавание, медалистка чемпионата Европы, рекордсменка Израиля

Рой Лави и Ариэль Галь – парусный спорт, победители молодежного чемпионата мира

Даниэла Пелег – виндсерфинг, чемпионка Европы

Шахар Сагив – триатлон, победитель этапа Кубка мира, серебряный призер чемпионата Европы

Юлия Сачков – кикбоксинг, победа на чемпионате мира в Абу-Даби

Сборная Израиля по лакроссу – впервые стала чемпионом Европы

Мейталь Маарав Сумкин – художественная гимнастика, медалистка чемпионата Европы

Тамар Штейнберг – виндсерфинг, "серебро" чемпионата мира

Михаил Яковлев – велотрек (спринт), "серебро" чемпионата Европы

12) ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ТРАГЕДИЕЙ 7 ОКТЯБРЯ

OTEF. Проект Романа Каплуна и Зои Альберт Кац

Виртуальный мемориал "Седьмое октября": летопись одного дня

Проект "7.10" – музыкальный клип на пяти языках "Не забудем 7 октября"

Проект "Баобаб", помогающий в том числе девушкам-военнослужащим, пережившим трагедию 7.10

13) СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Война в Украине, продолжающаяся почти четыре года

Война Израиля с Ираном, удары США по иранским ядерным объектам

Гражданская война в Судане

Ханукальный теракт в Сиднее

Глобальная тарифная война Трампа

Масштабное внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы

14) СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Сделка, которая привела к возвращению из Газы всех оставшихся в живых заложников

Установление режима прекращения огня в Газе и Ливане

Борьба за формат расследования провала 7 октября

Решение правительства Израиля закрыть "Галей ЦАХАЛ"

Обращение Нетаниягу к президенту Израиля с просьбой об амнистии

"Катаргейт": дело в отношении политических советников Нетаниягу, подозреваемых в продвижении интересов Катара, спонсора ХАМАСа

15) ПОТЕРЯ ГОДА

Алон Абутбуль – актер (Израиль, США)

Джорджо Армани – модельер и предприниматель (Италия)

Мухаммад Бакри – актер и режиссер (Израиль, Палестинская автономия)

Эрик Булатов – художник (Россия)

Михаил Гробман – художник и поэт (Израиль)

Вадим Жук – поэт и драматург (Россия)

Виталий Коротич – поэт, бывший главред "Огонька" (Украина, Россия)

Ирена Лесневская – основательница REN-TV (Россия)

Дэвид Линч – режиссер (США)

Марио Варгас Льоса – писатель (Перу)

Вадим Мищук – бард, музыкант (Россия)

Тацуя Накадай – актер (Япония)

Левон Оганезов – музыкант (Россия, США)

Саша Окунь – художник (Израиль)

Оззи Осборн – рок-музыкант (Великобритания)

Дан Маргалит – журналист и телеведущий (Израиль)

Валерий Панов – балетмейстер (Израиль)

Роберт Рэдфорд – актер и режиссер (США)

Том Стоппард – драматург (Великобритания)

Аркадий Троянкер – книжный график, издатель (Израиль)

Стэнли Фишер – финансист, бывший глава Банка Израиля (США)

Папа Римский Франциск (Ватикан)

Джин Хэкмен – актер (США)

Родион Щедрин – композитор (СССР, Германия)

